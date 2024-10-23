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Среда, 23 октября 2024, 11:20 мск

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Мошенники запустили новую схему кражи данных в Telegram

Мошенники нашли новый способ кражи данных россиян под предлогом заботы об их безопасности, предупредили в МВД России. В мессенджере появились аккаунты, через которые граждане получают сообщения о мнимой блокировке учетной записи.

Злоумышленники создают аккаунты под названием «Советы по безопасности» и рассылают уведомления о мнимой блокировке учетных записей россиян из-за «мошеннических действий». В сообщении содержится ссылка, с помощью которой данные граждан действительно могут украсть.

«Предлагается перейти по ссылке в «системный центр», чтобы избежать блокировки. Данная ссылка является фишинговой! Цель мошенников – кража аккаунтов в мессенджере», – говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

С начала года в Сеть утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн адресов электронной почты россиян, т.е. телефон практически каждого гражданина уже есть в открытом доступе.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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