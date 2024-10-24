Два человека погибли, пять пострадали при пожаре в Гусь-Хрустальном

Два человека погибли, пять пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.

По данным МЧС, пожар начался в квартире на втором этаже. Огонь распространился на 50 кв. м. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, а четверых вывели в спасустройствах.

Возгорание сопровождалось сильным задымлением, дым поднялся до пятого этажа. Там нашли тела двух погибших. Еще пять человек пострадали, их отвезли в больницу.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в розетке.

В Свердловской области два человека погибли во время пожара в жилом доме. После тушения спасатели нашли в сгоревшей квартире тела мужчины и женщины.

Гусь-Хрустальный, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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