Дроны ВСУ ударили по четырем поселениям в Белгородской области

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников сразу четыре поселения в Белгородской области. Мирные граждане не пострадали, но повреждены жилые дома, социальный объект и автомобили, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В городе Шебекино взрывом повреждены фасад и остекление в пяти квартирах в МКД. В селе Ясные Зори два БПЛА взорвались над социальным объектом, повредив кровлю и стоявшие рядом машины.

В селе Графовка Шебекинского округа беспилотник ударил по аграрному предприятию – ремонт потребуется фасаду здания. В посёлке Октябрьский Белгородского района целью дрона-камикадзе стал легковой автомобиль.

Накануне два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак со стороны Украины. В Белгородском районе за утро зафиксировали три прилета, семь атак дронов.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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