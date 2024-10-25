Более 60% опрошенных россиян столкнулись с кибермошенничеством

Порядка 64% опрошенных россиян в 2024 году столкнулись с попытками выманить у них деньги или украсть данные. В 78% случаев гражданам удалось избежать денежных потерь, следует из данных исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Более половины респондентов сталкивались с разными видами кибермошенничества. В 78% случаев обман раскрыли, и деньги остались целы, приводят данные «Известия».

58% раскрывших обман узнали уловки мошенников на второй минуте разговора, 24% – после пяти минут, а 18% говорили 10 минут и более. В 2023 году лишь 23% опрошенных узнали мошенников за две минуты разговора, а 44% вели беседу более 10 минут.

Почти половина (44%) респондентов узнала мошенников по ссылкам на службу безопасности банка, ФСБ, Центробанк и полицию. 66% опрошенных прервали общение сразу, как заподозрили обман, а 13% продолжили разговор из любопытства, еще 11% – из желания собрать данные о злоумышленниках.

С начала года российские банки предотвратили 30 млн попыток мошенников списать деньги обманутых ими россиян. Сумма несостоявшихся хищений составила 4,3 трлн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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