Два белгородца пострадали при обстреле ВСУ

Украинские боевики обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района. Два мирных жителя были ранены и попали в больницу.

«Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также обстрелом повреждены окна, кровли, заборы и надворные постройки в четырёх жилых домах. Осколками посечён легковой автомобиль. Оперативные службы работают на местах происшествия.

Ранее утром ВСУ нанесли несколько ударов снарядами и боевыми дронами по Белгородской области. В результате погиб один мирный житель, еще один получил осколочные ранения.

Октябрьский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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