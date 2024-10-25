Владимирский депутат попался на использовании рабов

Районный депутат во Владимирской области организовал банду, которая занималась мошенничеством и держала в рабстве людей. Следователи задержали подозреваемых, суд уже арестовал двух из них, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с февраля 2022 года по октябрь 2024 года на принадлежащей депутату автомойке удерживали трех мужчин и использовали их рабский труд. Находящихся в рабстве избивали и принуждали работать бесплатно. С июля по октябрь 2024 года депутат и его подручные обманом похитили с банковского счета участника СВО более миллиона рублей.

Возбужденно уголовное дело о групповом мошенничестве в особо крупном размере и использование рабского труда. Подозреваемый депутат Совета народных депутатов Собинском муниципальном округе и один его подельник взяты под стражу. Суд решает вопрос об аресте третьего подозреваемого.

Следователи ищут других причастных лиц и выясняют, какие еще преступления совершила банда.

Борющееся с рабством движение «Альтернатива» сообщило о сотнях тысяч человек, находящихся в рабстве в России. Чаще всего принудительный труд используют в южных регионах страны.

Владимир, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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