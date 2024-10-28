Экс-начальник управления МО РФ Оглобин стал фигурантом дела о взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвинили в получении более 10 млн рублей в качестве взятки.

По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил взятку в размере более 10 млн рублей за покровительство ОАО Пермского телефонного завода «Телта». Компания получила многомиллионный оборонный госзаказ на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

«Возбуждено уголовное дело в отношении генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Военный суд арестовал Оглоблина на время расследования по ходатайству следователя.

Ранее СКР выяснил, что ИП Сергей Овчинников организовал хищение имущественного комплекса МО РФ стоимостью свыше 244 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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