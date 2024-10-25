СКР установил организатора многомиллионного хищения у Минобороны РФ

Главным военным следственным управлением СК России установлен организатор многомиллионного хищения имущественного комплекса Минобороны РФ. Как говорится в сообщении ведомства, им оказался индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.

Как такому выводу в СК пришли при расследовании уголовного дела по обвинению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» (далее – ОАО «СУ МР»), принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, который фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в г. Балашихе Московской области и принадлежащим ОАО «СУ МР», общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей», – говорится в сообщении ведомства.

С учетом собранных по делу доказательств в отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело. Он объявлен в розыск.

Москва, Светлана Антонова

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