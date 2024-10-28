Два жителя Курской области убиты атаковавшим машину дроном ВСУ

Два мирных жителя Курской области убиты в результате атаки украинского дрона на автомобиль. В течение часа система ПВО сбила восемь дронов ВСУ над регионом, рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Атака на автомобиль произошла утром в Льговском районе. БПЛА сбросил на машину сразу две бомбы. В салоне находились два молодых человека, оба погибли на месте.

Около 14:00 мск губернатор сообщил, что ВСУ предприняли новую атаку с помощью беспилотников. Вскоре он заявил об уничтожении трех украинских дронов. Позже число сбитых аппаратов выросло.

«Сбито еще 5 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно», – написал Смирнов в телеграм-канале.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 28 октября средства ПВО сбили около 30 украинских беспилотников над Россией, в том числе один – над Курской областью.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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