ПВО сбила семь украинских дронов за ночь

Киевский режим предпринял террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по регионам России. Система ПВО обнаружила и уничтожила семь дронов противника за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области, два – над территорией Курской области и один – над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

Глава Брянской области Александр Богомаз подтвердил работы сил ПВО в регионе и заверил, что в результате атаки мирные жители не пострадали.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал губернатор в телеграм-канале.

Накануне два мирных жителя Курской области были убиты в результате атаки украинского дрона на автомобиль.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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