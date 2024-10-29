РБК: Google задолжал российским телеканалам 2 ундециллиона рублей

Сумма требований российских телеканалов за блокировку аккаунтов на YouTube к компании Google увеличилась до двух ундециллионов рублей. Штраф удваивается каждую неделю, пока IT-гигант не исполняет требования суда.

28 октября состоялось очередное заседание суда по требованиям 17 телеканалов восстановить их аккаунты на принадлежащем Google видеохостинге YouTube. Судья отметил, что в деле теперь «много-много нулей», рассказал знакомый с ходом спора источник РБК. Ундециллион – это единица с 36 нулями. Уже в сентябре общий размер требований к американской компании почти достиг 13 дециллионов, числа, в котором 33 нуля после единицы.

В феврале 2022 года YouTube удалил аккаунты российских медиа Sputnik, НТВ и «Россия 24», позже – аккаунты RT и всех российских госканалов. ФАС заявила о злоупотреблении Google LLC доминирующим положением и назначила штраф в два миллиарда рублей, который позже был удвоен из-за неуплаты.

По искам телеканалов суд обязал Google восстановить их аккаунты на YouTube. В случае неисполнения решения суда в течение девяти месяцев компания должна заплатить неустойку в размере 100 тыс. рублей. Сумма удваивается каждую неделю до момента исполнения решения суда.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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