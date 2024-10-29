Два белгородца подорвались на кассетном боеприпасе ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате взрыва кассетной части боеприпаса ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Один мужчина получил легкие травмы, второй оказался в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Первому пострадавшему осколками сильно посекло обе ноги, но он сам пришел в Шебекинскую ЦРБ за помощью. Медики обработали его раны и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Второй мужчина наступил на мину. У него диагностировали открытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы, переломы черепа и осколочные ранения ног.

«Пострадавшего в тяжёлом состоянии попутным транспортом доставили в районную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения будет доставлен в областную клиническую больницу», – написал губернатор в телеграм-канале.

Ранее 13-летняя девочка в Кременной Луганской Народной Республики нашла часть кассетного боеприпаса во дворе и получила серьезные ранения.

Новая Таволжанка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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