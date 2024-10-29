В Росгвардии уточнили детали прорыва диверсантов в Брянскую область

Стали известны новые подробности попытки прорыва диверсантов в Брянскую область со стороны Украины. Как сообщила пресс-служба Росгвардии, пешая диверсионно-разведывательная группа противника была своевременно обнаружена в Климовском районе в ходе ведения воздушной разведки.

«После нанесения огневого поражения артиллерией Минобороны, расчётами АГС Росгвардии и Пограничного управления ФСБ России группа боевиков ВСУ понесла потери и отступила вглубь своей территории. Позже операторы БПЛА Росгвардии обнаружили скопление живой силы в лесном массиве и ангаре на территории Черниговской области», – уточнили в Росгвардии.

«По ДРГ общей численностью около 10 человек были нанесены удары артиллерией Министерства обороны и FPV-дронами Росгвардии», – добавили в ведомстве.

О попытке прорыва диверсантов в Брянскую область сообщил 27 октября глава региона Александр Богомаз. Накануне Федеральная служба безопасности России уточнила, что в ходе огневого удара были ликвидированы четыре боевика. По предварительным данным спецслужбы, в составе диверсионной группы были иностранные наемники, в том числе из Польши, Канады и США.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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