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Понедельник, 28 октября 2024, 19:52 мск

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ФСБ раскрыла подробности уничтожения диверсантов в Брянской области

При попытке вторжения в Брянскую область на территории Климовского района со стороны Украины было уничтожено четверо диверсантов, которые, по предварительным данным, являлись иностранными наемниками. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В операции приняли участие сотрудники пограничной службы, Вооруженных сил и Росгвардии. «В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери», – уточнили в ФСБ.

«У уничтоженных обнаружено иностранное вооружение, экипировка, средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке)», – сообщили в ФСБ.

Отмечается, что на теле одного из уничтоженных боевиков обнаружена татуировка 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

Напомним, накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района была пресечена попытка пересечения госграницы вооруженной группой лиц.

Брянск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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