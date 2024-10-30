В Подмосковье три школьника получили травмы от упавшего подвесного потолка

Три ребенка пострадали при падении подвесного потолка в здании школы в подмосковном Красногорске, рассказали в главке Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел днем 29 октября перед уроком физкультуры. Несколько плиток подвесного потолка рухнули на головы учеников. Трое пятиклассников пострадали, двое обратились за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона организовала собственную проверку обстоятельств инцидента и даст оценку соблюдению прав учащихся на безопасные условиях нахождения в образовательном учреждении, сообщили в ведомстве.

В Приморской школе обрушился потолок и часть стены в помещении столовой. Никто из учеников не пострадал.

Красногорск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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