На Белгородщине четыре человека ранены при атаке ВСУ

Украинские боевики атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В результате ранены четыре мирных жителя, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли село Отрадное в Белгородском районе. Повреждены частный дом и магазин. Три женщины получили осколочные ранения, их отвезли в больницу в Белгороде. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой помощи отвезет в областную больницу.

Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Двулучное Валуйского округа. Взрывом повреждены кровля и потолочное перекрытие.

Накануне два мирных жителя пострадали в результате взрыва кассетной части боеприпаса ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube