Система ПВО нейтрализовала 21 украинский дрон за ночь

Система ПВО помешала попытке киевского режима атаковать территорию России с помощью беспилотников. В ночь на 31 октября над регионами РФ и Черным морем перехвачен и уничтожен 21 дрон, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО сбили восемь БПЛА над Ростовской областью, пять – над Курской, три – над Волгоградской, два – над Брянской. По одному дрону уничтожено над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.

В ДНР украинские боевики применили новую тактику для ударов БПЛА по гражданскому транспорту. ВСУ поднимают аппараты повыше, где их не видит РЭБ, а потом с отключенными винтами бросают на крышу автобусов и автомобилей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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