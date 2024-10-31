Фигуранты дела о сухпайках для ВС РФ не возместили ущерб

Обвиняемые по делу о закупке сухпайков для нужд министерства обороны РФ не приняли мер для возмещения ущерба, сообщили в правоохранительных органах. Сумма ущерба осталась прежней – 1,3 млрд рублей.

«Ущерб по делу остается всё тем же – 1,3 млрд рублей. Он не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется», – сказал источник РИА Новости.

Ни один из фигурантов дела во время задержания и следствия не признал свою вину.

Напомним, в июле суд арестовал бывшего замглавы МО РФ Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение ВС РФ, а также совладельцев АО «Грязинский пищевой комбинат» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Следствие обвинило Булгакова в лоббировании интересов пищевого комбината с использованием служебного положения.

По версии следствия, фигуранты намеренно завысили стоимость приготовления питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Поставка в армию 9 млн пайков по завышенной цене обошлась бюджету в 1,3 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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