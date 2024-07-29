российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 июля 2024, 17:50 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Дело на 9 млн пайков: назван ущерб от «работы» бывшего замглавы Минобороны Булгакова

Сумма ущерба по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова оценивается в 1,3 млрд рублей в результате поставок в армию 9 млн пайков по завышенной цене. Такие данные озвучены сегодня в Мосгорсуде в ходе слушаний об аресте трех фигурантов – совладельцев АО «Грязинский пищевой комбинат» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой.

Они были задержаны 20 апреля по делу о ненадлежащей организации услуг питания для нужд Минобороны. Все трое вину свою не признали, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Булгаков длительное время лоббировал интересы этого предприятия, используя служебное положение. Согласно материалам расследования, в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости даже в условиях проведения специальной военной операции.

В конце прошлой недели был задержан также Булгаков, который затем был арестован и заключен под стражу в СИЗО «Лефортово».

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В России хотят конфисковать имущество у родственников коррупционеров / Экс-главу департамента «Оборонэнерго» задержали по делу о хищениях / Появились подробности по делу бывшего замминистра обороны Булгакова / Экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков арестован по делу о коррупции / И снова крупное мошенничество: в Москве задержан директор Института биохимической технологии и нанотехнологии / Суд отправил в СИЗО замдиректора Фонда капремонта Подмосковья за крупную взятку / Дело на 221 млн: СКР предъявил обвинение экс-главе подмосковной Шатуры / Удар по Мединскому? Последствия «дела Кибовского» могут оказаться «долгоиграющими» и очень резонансными

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,