Дело на 9 млн пайков: назван ущерб от «работы» бывшего замглавы Минобороны Булгакова

Сумма ущерба по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова оценивается в 1,3 млрд рублей в результате поставок в армию 9 млн пайков по завышенной цене. Такие данные озвучены сегодня в Мосгорсуде в ходе слушаний об аресте трех фигурантов – совладельцев АО «Грязинский пищевой комбинат» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой.

Они были задержаны 20 апреля по делу о ненадлежащей организации услуг питания для нужд Минобороны. Все трое вину свою не признали, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Булгаков длительное время лоббировал интересы этого предприятия, используя служебное положение. Согласно материалам расследования, в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости даже в условиях проведения специальной военной операции.

В конце прошлой недели был задержан также Булгаков, который затем был арестован и заключен под стражу в СИЗО «Лефортово».

Москва, Мария Соколова

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