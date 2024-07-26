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Пятница, 26 июля 2024, 15:53 мск

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Экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков арестован по делу о коррупции

Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в СК РФ.

Булгакова поместили в столичный СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово»), уточнила ФСБ. С генералом проводятся следственные действия и оперативные мероприятия «для установления причин и условий, способствовавших противоправной деятельности Булгакова», отметили в спецслужбе, передает «Интерфакс». Другие подробности ФСБ не сообщила.

Дмитрий Булгаков был заместителем министра обороны в 2008-2022 годах. На этом посту он курировал вопросы материально-технического обеспечения российской армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу. В октябре того же года назначен генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Минобороны.

В 2016 году Булгакову было присвоено звание Герой России. Он также награжден тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».

Напомним, за последние несколько месяцев по обвинению во взяточничестве и мошенничестве были задержаны несколько высокопоставленных чиновников министерства обороны РФ – замминистра Тимур Иванов, начальник управления кадров минобороны Юрий Кузнецов, экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, а также начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий и заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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