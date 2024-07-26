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Пятница, 26 июля 2024, 16:06 мск

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Появились подробности по делу бывшего замминистра обороны Булгакова

Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, длительное время лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (Липецкая область), используя служебное положение. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник. В отношении руководства этого комбината возбуждено уголовное дело.

Как отметил собеседник агентства, была создана система по поставке в войска некачественных индивидуальных рационов питания по завышенной стоимости. «Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», – рассказал источник.

Булгаков, по сведениям собеседника РИА «Новости», получал откаты от «Грязинского пищевого комбината», интересы которого лоббировал при заключении контрактов с Минобороны.

Ранее СКР и ФСБ сообщили о задержании Булгакова по делу о коррупции. Генерал заключен под стражу в столичном СИЗО-2 ФСИН России. Подробности дела ни Следственный комитета, ни спецслужба не раскрыли.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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