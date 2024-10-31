Число погибших в Черкесске выросло до четырех человек

Спасатели достали из-под завалов в Черкесске тело еще одного погибшего. Общее число жертв взрыва достигло четырех человек, сообщили в МЧС. Мэрия ввела режим ЧС в городе в связи с инцидентом.

«Число погибших выросло до четырех человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Задействована группировки из 213 человек и 46 единиц техники», – рассказал замначальника главка МЧС по Карачаево-Черкесии Антон Шахбазян.

Предположительно, под завалами находится еще один человек.

Администрация Черкесска объявила, что в городе введен режим ЧС муниципального характера. Из здания эвакуированы 52 человека, для них развернули пункт временного размещения. Организована работа комиссии по оценке ущерба.

Напомним, взрыв газа случился около 06:00 часов, когда многие жители многоэтажки еще спали. Взрывом разметало квартиры на 4-м и 5-м этажах, частично разрушило крышу, обломки повредили припаркованные во дворе автомобили. Взрывная волна выбила стекла в соседнем доме.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших. Позже спасатели достали из-под завалов трех выживших и тела двух погибших.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Черкесск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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