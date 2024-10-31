В Черкесске спасатели нашли тело пятого погибшего

Общее число погибших в результате взрыва газа в Черкесске увеличилось до пяти человек. Специалисты заявили об угрозе частичного обрушения пятиэтажки, в которой случилось ЧП.

«Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов. Это уже 5-й погибший. По последним данным, пострадали девять человек, пять из которых погибли», – сообщили в главке МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

Специалисты выявили угрозу частичного обрушения поврежденного дома. Состояние всего дома оценят во время специальной экспертизы, которую уже назначили.

«Имеется угроза частичного обрушения, плиты нависают, трубы. Экспертиз уже назначена и будет проведена после разбора завалов», – сказал замначальника главка Антон Шахбазян.

Взрыв газа в пятиэтажном доме прогремел около 06:00 часов. Взрывом разметало квартиры на 4-м и 5-м этажах, частично разрушило крышу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Черкесск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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