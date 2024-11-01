Украинский БПЛА попал в МКД в Брянске – один человек ранен

Житель Брянска ранен во время атаки украинского беспилотника. Дрон врезался в многоэтажный дом на уровне одной из квартир, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом.

Пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома», – говорится в блоге губернатора.

Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

По данным главы региона, ПВО сбила семь беспилотников над Брянской областью.

Накануне вечером ВСУ организовали массированную атаку дронов на несколько регионов России. Дежурные средства ПВО нейтрализовали 20 украинских беспилотников, в том числе 13 – над территорией Брянской области.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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