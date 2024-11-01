ПВО сбила 83 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Киевский режим организовал террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по российским регионам. Система ПВО за ночь нейтрализовала 83 украинских дрона.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 36 БПЛА над Курской областью, 20 – над Брянской, 12 – над территорией Республики Крым. Также восемь дронов сбиты над Воронежской областью, четыре – над Орловской, три – над Белгородской.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов уточнил, что в промежуток с 19:00 часов 31 октября до 00:30 часов 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА.

Во время ночной атаки дронов на Брянскую область ранен один мирный житель.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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