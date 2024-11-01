Казна РФ пополнилась на 2,2 млрд ценных бумаг и более 400 объектов имущества взяточников

Судебные приставы в 2024 году обратили в доход государства 2,2 млрд ценных бумаг и более 460 объектов имущества коррупционеров, сообщил директор ФССП – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. По исполнительным производствам с января по сентябрь взыскано более 251 млрд рублей.

Созданное два года назад специализированное управление ФССП специализируется на взысканиях в доход государства и ведет исполнительные производства должников-госучреждений.

«Сотрудниками межрегионального органа принудительного исполнения в доход РФ передано порядка 2,2 млрд ценных бумаг и 464 объекта движимого и недвижимого коррупционного имущества. За девять месяцев на исполнении находилось более миллиона исполнительных производств», – сказал Аристов в интервью ТАСС.

За девять месяцев 2024 года взыскано более 251 млрд рублей, из них более 116 млрд рублей – налоговые платежи. Также исполнено более пяти тысяч исполнительных производств по искам к региональным властям о предоставлении жилья детям-сиротам.

В мае все активы АО «Макфа» и связанных с ним компаний перешли в собственность государства. Смена собственника произошла в связи с требованием Генпрокуратурой национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, поскольку бизнес-империя из 33 предприятий имеет коррупционное происхождение.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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