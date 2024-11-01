Два белгородца ранены при атаке дрона на машину

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородском районе. В результате взрыва ранены мужчина и женщина, находившиеся внутри машины.

ЧП случилось в посёлке Октябрьский. Оба пострадавших получили баротравму, мужчина также ушиб предплечье и бедро, сколками ему порезало лицо. У женщины диагностировали контузию, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, БПЛА атаковали еще два транспортных средства. Дрон-камикадзе взорвался на припаркованном микроавтобусе, а в селе Ясные Зори под удар попала движущаяся ГАЗель.

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о новой тактике ВСУ – «тихой атаке» дронов на транспорт.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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