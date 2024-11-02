ВСУ отправили БПЛА под Белгород: ранен мирный житель

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В результате пострадал мирный житель села Ясные Зори, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. При взрыве пострадал водитель: у него баротравма, ожоги головы, рук и ног. Мужчина на попутках добрался до местной амбулатории. После оказания первой помощи его на машине скорой помощь перевезут в областную больницу для лечения.
Еще один дрон-камикадзе взорвался на парковке предприятия в городе Шебекино. Осколками посечены семь легковых автомобилей.
Накануне украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородском районе. Взрывом ранены мужчина и женщина.
Белгород, Наталья Рязанова
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