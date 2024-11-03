ВСУ организовали массированную атаку дронов на Ростовскую область

Киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на российские регионы. Больше всего дронов направили на Ростовскую область – система ПВО сбила 16 аппаратов за ночь.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА самолетного типа: 16 – над Ростовской областью, два – над Белгородской, один – над Волгоградской.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что дроны сбиты над Новошахтинском, Каменском и Усть-Донецким районом.

«Силы ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. Пострадавших и повреждений на земле нет», – написал глава региона в своем блоге.

В ночь на 2 ноября средства ПВО нейтрализовали 24 украинских беспилотника над территориями семи регионов России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube