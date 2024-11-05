СКР раскрыл подробности кражи имущества МО РФ на 700 млн рублей

Следователи выяснили обстоятельства хищения имущественного комплекса Минобороны России стоимостью свыше 700 млн рублей. Подозреваемыми стали причастные к имущественным хищениям в Балашихе, рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Во время расследования деятельности экс-главы управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего Стройуправления Московского региона Алексея Асташкина, бизнесмена Сергея Овчинникова и Евгения Потапова следователи выявили еще одно особо крупное хищение.

По версии следствия, в 2021 году при банкротстве подведомственного МО РФ стройуправления Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова организовали подложные торги. В результате они похитили комплекс из 24 объектов недвижимости в Москве общей стоимостью более 700 млн рублей.

В октябре суд арестовал Грачева, Асташкина и Потапова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Итогом действий подозреваемый стало хищение имущественного комплекса в Балашихе стоимостью свыше 244 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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