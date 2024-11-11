ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями

Система ПВО помешала очередной атаке украинских боевиков на российские регионы с помощью беспилотников. Над Курской и Белгородской областями уничтожены 13 летательных аппаратов.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских БПЛА: 12 – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Региональные власти не сообщают о пострадавших и разрушениях на земле.

Накануне утроим в течение трех часов система ПВО России нейтрализовала 70 украинских дронов, помешав массированной атаке ВСУ. Больше всего БПЛА – 34 аппарата – сбиты над столичным регионом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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