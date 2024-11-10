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Воскресенье, 10 ноября 2024, 13:46 мск

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Минобороны сообщило о перехвате 70 беспилотников над шестью регионами РФ

Сегодня утром киевский режим предпринял попытку массированной атаки на территорию России с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает министерство обороны РФ, всего в период с 7.00 до 10.00 мск было перехвачено и уничтожено 70 БПЛА.

В ведомстве уточнили, что самая серьезный удар киевский режим пытался нанести московскому региону, где были сбиты 34 аппарата. Беспилотники были направлены в сторону российской столицы и были нейтрализованы над территорией Коломны, Раменского и Домодедовского городских округов Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что в Раменском произошел пожар и была ранена 52-летняя местная жительница.

Еще 14 беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, по 7 – над Орловской и Калужской, 6 – над Курской и 2 над Тульской областями.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило о ночном перехвате 23 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Самому серьезному удару подверглась Брянская область, над которой было уничтожено 17 дронов.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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