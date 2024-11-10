Средства ПВО за ночь перехватили 23 беспилотника над регионами России

Минувшей ночью вооруженные формирования Украины вновь предприняли попытку атаки российских регионов c применением БПЛА самолетного типа. Как сообщает министерство обороны, дежурными средствами ПВО перехвачено в общей сложности 23 украинских БПЛА.

В ведомстве уточнили, что самому серьезному удару подверглась Брянская область, над которой было уничтожено 17 дронов.

Еще 3 беспилотника были обезврежены над территорией Ростовской области, два – над Белгородской областью и один над Курской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал о перехвате 14 БПЛА. По его словам, результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. «Все оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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