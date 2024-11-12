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Вторник, 12 ноября 2024, 13:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Москве задержали банду, получившую автокредитов на 100 млн рублей

Полиция раскрыла банду аферистов, получавших автокредиты по поддельным документам. 18 человек задержаны, двое объявлены в розыск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год злоумышленники оформляли автокредиты по поддельным документам. Полученные деньги они и правда тратили на покупку дорогих машин, которые перепродавали в других регионах или в ближнем зарубежье.

«Задокументировано более 20 преступлений, в результате которых 11 банкам причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. Задержаны 18 предполагаемых участников преступного сообщества. Еще двое фигурантов объявлены в федеральный розыск», – говорится в блоге Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 210 УК РФ.

В Московской и Оренбургской областях раскрыли банду, которая обманом и угрозами выманивали деньги у пенсионеров.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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