Шебекино частично остался без света из-за обстрела ВСУ

Часть жителей Шебекино в Белгородской области осталась без электричества из-за обстрела с украинской стороны. Повреждены здания, но мирные жители не пострадали, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, никто из жителей не пострадал. Перебиты линии электропередач, часть города временно остаётся без света. Оперативные и аварийные службы работают на месте», – написал губернатор в блоге.

Также повреждены пять частных домов: выбиты окна, осколками посечены забор и гараж. Три легковых автомобиля получили различные повреждения.

Система ПВО в ночь на 13 ноября сбила 29 украинских БПЛА над шестью регионами России. Семь дронов были уничтожены над территорией Белгородской области.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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