СКР оценил в 60 млрд рублей ущерб регионам РФ от атак ВСУ

Восстановление поврежденных зданий и объектов инфраструктуры в регионах РФ после атак ВСУ обойдется в 60 млрд рублей, оценили специалисты Следственного комитета.

В СКР провели около 900 комплексных оценочных экспертиз в отношении более 25 тыс. зданий и объектов инфраструктуры. Исследованы объекты, поврежденные после атак ВСУ на территорию Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей.

«На данный момент по объектам, по которым проведена экспертиза, ущерб составил уже почти 60 млрд рублей», – сообщила пресс-служба СКР.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что затраты на восстановление поврежденной инфраструктуры в регионе превысят 700 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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