Женщина ранена во время воздушного удара ВСУ по Белгороду

Женщина пострадала в результате воздушного удара украинских боевиков по Белгороду и району. Повреждены шесть многоквартирных домов, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Система ПВО смогла сбить несколько воздушных целей над столицей региона, но осколками посекло здания, автомобили, ранило женщину.
«Ранена женщина. Пострадавшую с контузией и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – пояснил Гладков.
Осколки повредили остекление 11 квартир в шести многоквартирных домах. Также в водном частном доме и двух магазинах выбило окна, повреждены восемь легковых автомобилей.
Накануне четыре мирных белгородца пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на село Грузское Борисовского района.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»