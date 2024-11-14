Женщина ранена во время воздушного удара ВСУ по Белгороду

Женщина пострадала в результате воздушного удара украинских боевиков по Белгороду и району. Повреждены шесть многоквартирных домов, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Система ПВО смогла сбить несколько воздушных целей над столицей региона, но осколками посекло здания, автомобили, ранило женщину.

«Ранена женщина. Пострадавшую с контузией и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – пояснил Гладков.

Осколки повредили остекление 11 квартир в шести многоквартирных домах. Также в водном частном доме и двух магазинах выбило окна, повреждены восемь легковых автомобилей.

Накануне четыре мирных белгородца пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на село Грузское Борисовского района.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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