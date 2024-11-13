Дроны ВСУ атаковали два поселка в Белгородской области: ранены четыре местных жителя

В результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены четыре местных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, в селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе ранения получили четверо мужчин. «Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у всех пострадавших контузию. После оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение», – уточнил Гладков, добавив, что на территории предприятия повреждены автомобиль и линия электропередачи.

Губернатор также сообщил, что в посёлке Октябрьский Белгородского района в результате детонации дрона загорелся прицеп грузового автомобиля – возгорание ликвидировано.

Информация о последствиях атак уточняется, отметил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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