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Пятница, 15 ноября 2024, 08:53 мск

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Сбит 51 дрон: ПВО помешала массированной атаке ВСУ

Киевский режим организовал массированную атакую беспилотников на регионы России в ночь на 15 ноября. Система ПВО обнаружила и сбила 51 украинский дрон над тремя регионами и Азовским морем.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский БПЛА: 36 – над территорией Краснодарского края, три – над Республикой Крым, два – над Белгородской областью и 10 – над акваторией Азовского моря», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что удары пришлись по Крымску и станице Полтавской Красноармейского района. Упавшими обломками повреждены крыши двух домов, в одном выбило окна.

«На месте ЧП работают экстренные службы. Обязательно будет дана оценка материальному ущербу, местные власти помогут с восстановлением пострадавших домов», – написал губернатор в телеграм-канале.

Накануне вечером ВСУ ударили дронами по Шебекино в Белгородской области. Ранен один мирный житель.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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