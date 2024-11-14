ВСУ атаковали дронами многоквартирный дом и рейсовый автобус в Шебекино: ранен мирный житель

В Белгородской области вновь подвергся атаке город Шебекино. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ВСУ нанесли удары с помощью двух беспилотников, в результате чего ранен мирный житель.

«Один дрон сдетонировал перед многоквартирным домом. В результате атаки ранен один мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями плеча и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Медиками оказывается вся необходимая помощь», – отметил губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что в доме повреждено остекление нескольких квартир.

«Ещё один дрон атаковал рейсовый автобус. К счастью, никто не пострадал. У транспортного средства повреждены остекление, задняя часть и крыша», – уточнил Гладков.

«Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах», – добавил глава региона.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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