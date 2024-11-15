Гладков рассказал о состоянии раненых белгородцев

Шесть белгородцев пострадали за минувшие сутки от ударов ВСУ по региону, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двум раненым понадобилось лечение в стационаре.

«За вчерашний день пострадали шесть жителей Белгородской области, всем оказывается необходимая помощь. Двое еще остаются в лечебных учреждениях. Из шести пострадавших трое – бойцы нашего КУП, созданного вместе с Росгвардией. Их жизни ничто не угрожает», – сказал Гладков в утреннем видеообращении.

Одна женщина пострадала в результате воздушного удара украинских боевиков по Белгороду и району утром 14 ноября. Еще один мирный житель был ранен во время атаки дронов на Шебекино.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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