Белгородец подорвался на мине, выгуливая собаку

Житель села Грузское в Белгородской области погиб во время выгула собаки. Он подорвался на мине в лесополосе, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Во время прогулки с собакой в лесопосадке мужчина подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений он скончался на месте», – написал губернатор в блоге.

Гладков призвал жителей региона быть внимательными и не ходить в лес. Администрация составила список мин, которые разбрасывают украинские боевики. Губернатор опубликовал список и призвал граждан изучить его.

Ранее два мирных жителя пострадали в результате взрыва кассетной части боеприпаса ВСУ в селе Новая Таволжанка.

Грузское, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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