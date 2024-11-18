ПВО помешала массированной атаке дронов ВСУ

Средства ПВО помешали массированной атаке украинского режима на территорию РФ. В ночь на 18 ноября 59 украинских беспилотников сбиты над пятью регионами России.

По данным Минобороны РФ, два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, шесть – над территорией Курской, три – над территорией Белгородской, три – над территорией Тульской.

ВСУ отправили больше всего дронов к объектам в Брянской области: над регионом сбили 45 целей. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что атака не повлекла последствий на земле.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших нет, все атаки отражены, все цели уничтожены», – написал губернатор в блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что украинские дроны сбиты в Раменском и Павлово-Посадском городских округах. «На месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – говорится в телеграм-канале мэра.

Накануне в результате атаки БПЛА в заводском цехе в Удмуртии произошел взрыв. Пострадал один человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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