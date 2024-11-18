Жительница Рязанской области умерла после пластической операции

Одна женщина умерла, другая пострадала в результате манипуляций пластического хирурга в Рязани. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обоих случаев.

По данным ведомства, после смерти первой пациентки проводивший операцию врач остался работать в клинике. Позже от его действий пострадала еще одна женщина. В обоих случаях следователи нашли основания для возбуждения уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Председатель СКР поручил доложить о ходе расследования уголовных дел. Кроме того, глава ведомства поручил представить доклад о сроках завершения экспертизы, проводимой по уголовному делу о гибели пациентки», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В начале ноябре в Санкт-Петербурге умерла пациентка клиники пластической хирургии и косметологии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube