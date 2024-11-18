Жительница Рязанской области умерла после пластической операции

Одна женщина умерла, другая пострадала в результате манипуляций пластического хирурга в Рязани. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обоих случаев.
По данным ведомства, после смерти первой пациентки проводивший операцию врач остался работать в клинике. Позже от его действий пострадала еще одна женщина. В обоих случаях следователи нашли основания для возбуждения уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«Председатель СКР поручил доложить о ходе расследования уголовных дел. Кроме того, глава ведомства поручил представить доклад о сроках завершения экспертизы, проводимой по уголовному делу о гибели пациентки», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
В начале ноябре в Санкт-Петербурге умерла пациентка клиники пластической хирургии и косметологии.
Москва, Наталья Рязанова
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