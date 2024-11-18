Почти 50 детей отравились в московской школе

Московскую школу № 1512 закрыли на карантин после того, как около полусотни детей отравились водой из кулера. В каждом классе были заразившиеся, рассказали родители телеграм-каналу Mash.

Школьники начали жаловаться на плохое самочувствие в начале прошлой недели. Администрация не разрешила забрать их домой, но и сама не приняла никаких мер. 14 ноября симптомы усилились. В каждом классе минимум 1-2 человека заболели.

Предварительно, источником заражения стала вода в кулере. Дети пожаловались, что у воды был странный вкус. У учеников диагностировали норовирус, и школу закрыли на карантин. Родители написали коллективное обращение в прокуратуру с просьбой проверить поставщика воды.

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту массового отравления в школьной столовой в Новочебоксарске в Чувашии. 19 человек обратились за помощью к медикам, трех положили в больницу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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