Дроны ВСУ ударили по заводу и соцобъекту в Шебекино

Украинские боевики атаковали город Шебекино с помощью беспилотников. Повреждены здания предприятия и социальный объект.
Первый взрыв выбил окна в соцобъекте. Еще два дрона атаковали территорию местного предприятия.
«Повреждены административное здание, складское помещение, цех и оборудование. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях уточняется», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Средства ПВО в ночь на 18 ноября уничтожили 59 украинских беспилотников над пятью регионами России, в том числе три дрона сбили над Белгородской областью.
Шебекино, Наталья Рязанова
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