российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 ноября 2024, 11:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Брянской областью сбиты 12 украинских дронов

Система ПВО отражает воздушные атаки ВСУ на Брянскую область. На данный момент сбиты 12 дронов, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Массированная атака беспилотников на регион началась около 08:00 мск. Средства ПВО сумели обнаружить БПЛА до того, как были поражены цели на земле.

«К этому часу уничтожены 12 беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал губернатор в блоге.

Накануне вечером за полчаса средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над территорией Брянской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,