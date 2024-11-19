Глава «Ростелекома»: данные всех жителей России уже утекли в Интернет

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выразил мнение, что персональные данные каждого россиянина уже утекли в интернет.
По его словам, в даркнете украинские спецслужбы и хакеры уже консолидировали информацию по каждому, сообщают «Вести».
«Персональные данные всех россиян уже утекли», – прокомментировал массовые хакерские атаки Осеевский.
Он отметил, что это чревато проникновением в частную жизнь россиян.
Напомним, что сегодня «Новый День» сообщал о том, что мошенники в последние дни активно используют лже-рассылку с предложением получить подписку Telegram Premium как возможность взломать аккаунт пользователей и получить доступ к деньгами.
Москва, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»