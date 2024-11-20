ВСУ ранили мирного жителя во время обстрела Шебекино

Один человек пострадал во время обстрела города Шебекино в Белгородской области. Повреждены жилые дома и ЛЭП, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Украинские боевики обстреляли Шебекино в середине ночи 20 ноября. В двух частных домах выбиты окна, повреждена линия электропередачи, поэтому жители трех улиц временно остались без света.

«Ранен один мирный житель. Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Накануне ВСУ атаковали с помощью дронов движущиеся автомобили и пассажирский автобус в Белгородской области. Несколько человек получили ранения.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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