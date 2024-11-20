Взрыв БПЛА ранил белгородца

Мирный житель пострадал в селе Безымено Грайворонского округа. Украинский дрон взорвался во дворе частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Осколками от взорвавшегося дрона посекло надворные постройки и владельца дома. Взрывной волной выбило стекла в доме. Мужчину на попутках привезли в Грайворонскую ЦРБ.

«Ранен мирный житель. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу Белгорода», – рассказал губернатор.

Оперативные службы работают на месте происшествия.

Во время ночного обстрела Шебекино ранен местный житель.

Безымено, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube